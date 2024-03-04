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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات خارقة.. إليكم مميزات هاتف شاومي14 الفاخر
Lebanon 24
04-03-2024
|
23:00
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أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي 14 الفاخر الجديد، والذي يمتاز بشاشة مسطحة وإطار من الألمنيوم، بالإضافة إلى شاشات القفل القابلة للتخصيص على الشاشة النشطة بشكل دائم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقامت شركة شاومي بتزويد هاتفها 14 الجديد بتجهيزات كاميرا احترافية مع عدسة مقربة لا تتوافر في هواتف غوغل أو آبل إلا نظير كلفة إضافية. ويضم نظام الكاميرا في الهاتف الذكي 14 الجديد نفس العدسات المستخدمة في الإصدار برو 13.
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ويقوم تطبيق المعرض بقص الأشخاص أو الحيوانات الأليفة من الصورة تلقائيا بمجرد النقر على الصورة كي تُستعمل في تطبيقات التراسل الفوري، فضلا عن الإشعارات المنبثقة الجديدة، والتي تظهر باللون الأسود حول كاميرا السيلفي.
ويتوفر الهاتف 14 الجديد بذاكرة سعتها 256 غيغابايتا، مع وظيفة شحن أسرع بقدرة 90 بدلا من 67 واتا، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية بسعة 4610 ملي أمبير/ساعة.
ويمتاز هاتف شاومي 14 الجديد بشاشة إل تي بي أو أومليد قياس 6.3 بوصات وبدقة وضوح 1200X 2670 بيكسل، بينما تصل درجة السطوع القصوى إلى 3000 نيت.
وأكدت الشركة الصينية أنه يمكن إعادة شحن البطارية فارغة الشحنة تماما في غضون 31 دقيقة، وتُشحن البطارية عبر الكابل بقدرة 90 واتا.
وأكدت الشركة الصينية أنها اعتمدت في كاميرات الهاتف 14 الجديد على عدسات مستمدة من الإصدار 13 برو الفاخر، ويتضمن جهاز شاومي ثلاث عدسات بدقة 50 ميغابيكسلا: كاميرا رئيسية مدعومة بعدسة واسعة الزاوية للغاية وعدسة مقربة 3x.
ويمكن لكاميرا هاتف شاومي 14 منافسة الموديلات الفاخرة الأخرى، حتى عندما يتعلق الأمر بوظائف الذكاء الاصطناعي، حيث قدمت الشركة الصينية منذ فترة طويلة بعض وظائف تحرير الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل إزالة الأشخاص أو الأشياء من الصور.
وتمكنت الشركة الصينية من تقليص حجم نظام التشغيل إلى 8 غيغابايتات، بعدما كانت الموديلات السابقة تأتي بنظام تشغيل بحجم 15 غيغابايتا عند التسليم للعميل، وبالتالي تتوافر مساحة أكبر للمستخدم لتثبيت التطبيقات المرغوبة أو تخزين الصور ومقاطع الفيديو.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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