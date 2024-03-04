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تكنولوجيا وعلوم
غرامة قاسية ستتحملها "آبل"
Lebanon 24
04-03-2024
|
14:31
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فرضت بروكسل، الإثنين 4 آذار 2024، غرامة بقيمة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة "آبل" الأمريكية، في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.
تأتي العقوبة على خلفية منع تطبيق "سبوتيفاي" وغيره من تطبيقات الموسيقى من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر آبل.
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وجاء قرار المفوضية الأوروبية رداً على شكوى قدمتها "سبوتيفاي" السويدية في 2019 ضد هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر آبل البالغة 30%.
من جانبها، انتقدت "آبل" قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستستأنف ضده، وقالت الشركة في بيان إن القرار "صدر رغم عدم كشف المفوضية عن أي دليل موثوق على ضرر يلحق بالمستهلكين، كما يتجاهل حقائق ازدهار السوق وتنافسيتها وسرعة نموها".(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
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