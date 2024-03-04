iPhone SE4 الجديد.. هذا ما تم الكشف عنه (صورة)

من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone SE 4 كخلفية لطراز iPhone SE (2022) ، حيث اقترحت العديد من التسريبات والتقارير التصميم والعناصر المميزة التي قد يتم إطلاق الهاتف بها.



وشارك تقرير 91Mobiles صور CAD مسربة لجهاز iPhone SE 4، وتُظهر العروض عدم وجود زر الصفحة الرئيسية، وفقا لتقرير gadgets.

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