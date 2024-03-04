Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

iPhone SE4 الجديد.. هذا ما تم الكشف عنه (صورة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1171486-638451923133567292.jpeg
Doc-P-1171486-638451923133567292.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone SE 4 كخلفية لطراز iPhone SE (2022) ، حيث اقترحت العديد من التسريبات والتقارير التصميم والعناصر المميزة التي قد يتم إطلاق الهاتف بها.
 
وشارك تقرير 91Mobiles صور CAD مسربة لجهاز iPhone SE 4، وتُظهر العروض عدم وجود زر الصفحة الرئيسية، وفقا لتقرير gadgets. 
Advertisement
 ويشير التقرير إلى أنه قد يحمل شاشة مقاس 6.1 بوصة، وهي ترقية كبيرة مقارنة بشاشة iPhone SE (2022) مقاس 4.7 بوصة، ويمكن رؤيته أيضًا مع الشق الموجود في طرازي iPhone 13 و iPhone 14 الذي يضم وحدة Face ID، مما يشير إلى أن الهاتف القادم قد يحمل نفس الميزة أيضًا.
 
وعلى غرار طرازات SE الأقدم، تشير هذه العروض الخاصة بـ iPhone SE 4 أيضًا إلى أن الهاتف سيكون مزودًا بكاميرا خلفية واحدة، موضوعة في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية. ويضيف التقرير أنه من المرجح أن يبلغ حجم الهاتف 147.7 ملم × 71.5 ملم × 7.7 ملم، وهو ما يمكن مقارنته بطرازات iPhone 13 وiPhone 14 الأساسية.
  

وتظهر عروض CAD المسربة لجهاز iPhone SE 4 أيضًا منفذ USB من النوع C على الحافة السفلية بجانب شبكات السماعات، وادعى تقرير سابق أن الهاتف سيحتوي على زر إجراء ولكن لم يتم رصد ذلك في هذه العروض. 
 
ومع ذلك، زعم أحدث تقرير أنه على الرغم من أن التسريبات السابقة أشارت إلى إطلاقه في عام 2025، فقد يتم إطلاق iPhone SE 4 جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 16 في عام 2024.(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:22 | 2024-03-04
23:00 | 2024-03-04
14:31 | 2024-03-04
12:31 | 2024-03-04
12:06 | 2024-03-04
10:00 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24