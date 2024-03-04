iPhone SE4 الجديد.. هذا ما تم الكشف عنه (صورة)

من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone SE 4 كخلفية لطراز iPhone SE (2022) ، حيث اقترحت العديد من التسريبات والتقارير التصميم والعناصر المميزة التي قد يتم إطلاق الهاتف بها.
وشارك تقرير 91Mobiles صور CAD مسربة لجهاز iPhone SE 4، وتُظهر العروض عدم وجود زر الصفحة الرئيسية، وفقا لتقرير gadgets.
ويشير التقرير إلى أنه قد يحمل شاشة مقاس 6.1 بوصة، وهي ترقية كبيرة مقارنة بشاشة iPhone SE (2022) مقاس 4.7 بوصة، ويمكن رؤيته أيضًا مع الشق الموجود في طرازي iPhone 13 و iPhone 14 الذي يضم وحدة Face ID، مما يشير إلى أن الهاتف القادم قد يحمل نفس الميزة أيضًا.
وعلى غرار طرازات SE الأقدم، تشير هذه العروض الخاصة بـ iPhone SE 4 أيضًا إلى أن الهاتف سيكون مزودًا بكاميرا خلفية واحدة، موضوعة في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية. ويضيف التقرير أنه من المرجح أن يبلغ حجم الهاتف 147.7 ملم × 71.5 ملم × 7.7 ملم، وهو ما يمكن مقارنته بطرازات iPhone 13 وiPhone 14 الأساسية.
وتظهر عروض CAD المسربة لجهاز iPhone SE 4 أيضًا منفذ USB من النوع C على الحافة السفلية بجانب شبكات السماعات، وادعى تقرير سابق أن الهاتف سيحتوي على زر إجراء ولكن لم يتم رصد ذلك في هذه العروض.
ومع ذلك، زعم أحدث تقرير أنه على الرغم من أن التسريبات السابقة أشارت إلى إطلاقه في عام 2025، فقد يتم إطلاق iPhone SE 4 جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 16 في عام 2024.(اليوم السابع)