"آبل" تكشف عن جهاز "ماك بوك" الجديد.. إقرأوا هذه المميزات

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كشفت شركة "أبل" الأميركية عن أحدث أجهزتها ضمن سلسلة الحواسيب المحمولة "ماك بوك أير" الجديد بمقاسات 13 و15 بوصة والمدعوم بشريحة "إم 3" التي تصنعها الشركة، الذي تشير إليه "أبل" بأنه يحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وسهولة حمله، مما يجعل الجهاز ضمن مستوى جديد.ووصفت "أبل" جهاز "ماك بوك أير" الجديد بأنه يلبي متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، موضحة أن سرعة الجهاز الجديد أكثر 60 في المائة عن الموديل المزود بشريحة "إم 1" وأسرع 13 مرة من نسخ الـ"ماك بوك أير" المحتوية على معالج "أنتل"،ويصل عمر بطارية "ماك بوك أير" الجديد لغاية 18 ساعة، حيث يتضمن شاشة ريتنا ليكويد، مع إمكانيات جديدة تشمل دعماً لغاية شاشتين خارجيتين، وشبكة واي فاي أسرع من الجيل السابق، كما يتضمن قدرات واسعة للكاميرا والميكروفونات ومكبرات الصوت، والشحن اللاسلكي "MagSafe"، بالإضافة لهدوئه وتصميم دون مراوح.وترتكز شريحة "إم 3" على تكنولوجيا 3 نانومتر، التي تدفع بأداء جهاز "ماك بوك إير" الجديد ليكون أسرع وبإمكانيات أكثر، حيث يتميز جهاز "ماك بوك إير" الجديد بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، ووحدة معالجة رسومات غرافيك تضم لغاية 10 نوى، ودعم ذاكرة موحدة لغاية 24GB، ومعالج أيل الجديد من وحدة معالجة رسومات الغرافيك في شريحة M3.ويدعم جهاز ماك الجديد تكنولوجيا التظليل الشبكي المسرّعة، وتكنولوجيا تتبع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة، ما يقدم إضاءة وانعكاسات وظلالاً أدق لتجارب لعب شديدة الواقعية.وتعمل الألعاب مثل No Man’s Sky لغاية 60 في المائة أسرع من جهاز ماك بوك أير مقاس 13 إنش بشريحة "إم 1"، وتعزيز صورة بالذكاء الصناعي باستخدام ميزة "سوبر ريزليوشن" في "بوتوماتر" لغاية 40 في المائة أسرع من جهاز ماك بوك أير مقاس 13 بوصة بشريحة "إم 1".وتتيح الشبكة الواسعة من التطبيقات التي تقدم ميزات ذكاء اصطناعي متطورة للمستخدمين عمل كل شيء بدءاً من التحقق من واجباتهم الدراسية حتى تعزيز الصور تلقائياً.