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أصاب عطل كبير مستخدمي موقع فيسبوك، ومواقع أخرى تابعة لشركة "ميتا"، أدى "لإخراج" عدد كبير من المستخدمين من حساباتهم الشخصية.وأبلغ مئات من المستخدمين حول العالم، الثلاثاء، عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، وفي وقت لاحق تحدث مستخدمون عن خلل مماثل في "إنستغرام".وسجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.وهذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، ولا هو بالحادث المعزول، فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.