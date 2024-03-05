ظهور التفاصيل الأولية لهاتف Xiaomi 15 Pro

بعد إطلاق سلسلة Xiaomi 14 في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي، يبدو أن شاومي تستعد لتقديم الجيل التالي من هواتفها الرئيسية، فقد ظهر تسريب جديد يكشف عن بعض التفاصيل المبكرة لهاتف Xiaomi 15 Pro.

ووفقًا لـ Digital Chat Station، يقال إن شاومي تعمل على مستشعر لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية لسلسلة Xiaomi 15 بأكملها.

وزعمت الشائعات السابقة أن Xiaomi 14 Ultra سيكون أول جهاز من شاومي يقدم مستشعرًا بالموجات فوق الصوتية، لكن ذلك لم يتحقق، حيث تم إطلاق Xiaomi 14 Ultra في النهاية بمستشعر من النوع البصري بدلاً من ذلك.