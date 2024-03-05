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تكنولوجيا وعلوم

أفضل برامج مكافحة الفيروسات لآبل.. تعرف عليها

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:00
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قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن البرامج الضارة قد تتمكن من اختراق الحواسيب والتخفي بها أو الانتشار بسرعة لقرصنة المعلومات المهمة والبيانات الحساسة.

 ولذلك من الأفضل تأمين الحواسيب المكتبية والمحمولة ببرامج جيدة لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، ولا يقتصر ذلك على الحواسيب المزودة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.

 وعلى الرغم من عدم وجود فيروسات تستهدف أجهزة آبل، فإنه من الأفضل تأمين هذه الأجهزة ببرامج مكافحة الفيروسات، لأنها لا تقتصر على التصدي للفيروسات فحسب، بل تقاوم هجمات تصيد البيانات الخطيرة أيضا.

 وأوضحت الهيئة الألمانية أنها اختبرت 19 برنامجا لمكافحة الفيروسات لأجهزة مايكروسوفت ويندوز، و9 برامج للحواسيب المزودة بنظام "ماك أو إس". وأظهرت نتائج الاختبار أن برنامج مكافحة الفيروسات "ديفندر" المدمج في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 و11، لم يحصل على أكثر من تقييم إجمالي "مقبول". وأكد الخبراء الألمان أن تجهيزات الأمان بحواسيب ويندوز وآبل ليست سيئة، ولكن يمكن تحسينها من خلال الاعتماد على برامج مكافحة الفيروسات.

 ويعتبر البرنامج "بت ديفندر آنتي فيروس فور ماك" هو أفضل برنامج مكافحة فيروسات لأجهزة ماك، أما أفضل برنامج مجاني لمكافحة الفيروسات لحواسيب ويندوز فهو برنامج "بت ديفندر آنتي فيروس فري". ومن ضمن أفضل البرامج المجانية لأجهزة ماك "إيه في جي أنتي فيروس" و"آفاست ون أسينشيال".

 وتوفر البرامج المجانية حماية مماثلة للإصدارات المدفوعة. وكلما زاد عملاء الشركة المطورة لهذه البرامج، زادت المعلومات التي يمكن جمعها عن إصدارات البرامج الخبيثة والتي تستفيد منها الإصدارات المدفوعة.

 وعادة ما تتضمن الإصدارات المجانية وظائف إضافية أقل مثل التحديث التلقائي لبرامج التشغيل مع عرض الإعلانات لدفع المستخدم لاستعمال الإصدار المدفوع.

( الجزيرة)
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