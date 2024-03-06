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أعلنت شركتا هواوي وأمازون توقيع شراكة تمتد لسنوات، تتيح لهما إمكانية تبادل الانتفاع ببراءات اختراعهما، مما يحل النزاعات القضائية بين الجانبين.ولم تعلن الشركتان تفاصيل الشراكة، ولكن آلان فان، مدير قطاع براءات الاختراع والملكية الفكرية في هواوي، أعلن أن الشركة الصينية أسقطت الدعاوى القضائية المقامة من جانبها ضد نظيرتها الأميركية في ألمانيا، بشأن تقنيات الإنترنت اللاسلكي وتشغيل الفيديوهات، بحسب وكالة رويترز.وقال فان: "الشركات الصينية والأميركية، وأية شركات من دول أخرى، تتعاون جميعها دون قيود في مجال ترخيص استخدام براءات الاختراع والمعايير القياسية".تعد الشراكة الجديدة بين الشركتين التقنيتين حلاً جذرياً للدعوى القضائية التي كانت أمازون قد خسرتها أمام هواوي، إذ ادعت الأخيرة أن الشركة الأميركية قد انتهكت براءات اختراعها الخاصة بتقنيات واي فاي 6، عبر أجهزة "الراوتر" الخاصة بأمازون وعلامة Eero التجارية، المملوكة لأمازون.كشفت مجموعة من الباحثين بقطاع أبحاث الذكاء الاصطناعي في أمازون Amazon AGI عن نموذج ذكي جديد، قادر على تعليم نفسه كيفية نطق كلمات ورموز وعبارات لم يتدرب عليها.وقضت محكمة ميونيخ الإقليمية بحظر بيع أجهزة "راوتر" أمازون وإيرو، والعاملة بتقنيات الواي فاي داخل ألمانيا، وذلك بداية من كانون الاول 2023.وكان من المنتظر أن يتم تقدير قيمة تعويضات الخسائر التي تسبب بها انتهاك أمازون لبراءة اختراع هواوي، منذ 19 آذار 2020 وحتى الآن، وهو ما كان من الممكن تقديره بملايين الدولارات، ولكن مع الشراكة الجديدة، انتهى كل ذلك.يُذكر أن تلك الشراكة أُبرمت رغم القيود الأميركية المستمرة ضد هواوي، إذ أن الشركة الصينية مازالت منذ 2019 على قائمة الحظر التجاري السوداء، مما يحرمها من استخدام أية منتجات أميركية أو منتجات تتضمن مكونات مصنعة بواسطة شركات أميركية، إلى جانب حظر استخدام الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة أي من منتجات هواوي.