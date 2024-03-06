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تكنولوجيا وعلوم
خلل تقني بـ"يوتيوب" يتسبب في بطء تشغيل الفيديوهات
Lebanon 24
06-03-2024
|
00:05
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اشتكى عدد من مستخدمي يوتيوب من وجود خلل تقني تسبب في بطء شديد في عمل المنصة، وعدم فتح الشاشة الرئيسية للخدمة واستغراق الفيديوهات وقتاً طويل لتشغيلها، وأحياناً لا تبدأ في العمل وتستمر فترة الانتظار لوقت أطول من المعتاد، إلى جانب حدوث عطل خلال تصفح الفيديوهات القصيرة "شورتس".
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وقبل إصلاح هذا الخلل، قالت يوتيوب في بيان على حسابها في منصة "إكس"، إنها تعلم بهذه بالمشكلة، وتعمل على تقصي أسبابها، معتذرة عن أي إزعاج للمستخدمين، ووعدت بسرعة حلها.
وبعدها بحوالي ساعتين، أعلنت يوتيوب أن المشكلة "تم حلها".
يذكر أن المشكلة أدت إلى حدوث خلل في تشغيل الفيديوهات والشورتس، إلى جانب حدوث تعطل يتسبب في ظهور الشاشة الرئيسية الخدمة فارغة بيضاء.
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