Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خلل تقني بـ"يوتيوب" يتسبب في بطء تشغيل الفيديوهات

Lebanon 24
06-03-2024 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1171987-638453056416196927.jpg
Doc-P-1171987-638453056416196927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشتكى عدد من مستخدمي يوتيوب من وجود خلل تقني تسبب في بطء شديد في عمل المنصة، وعدم فتح الشاشة الرئيسية للخدمة واستغراق الفيديوهات وقتاً طويل لتشغيلها، وأحياناً لا تبدأ في العمل وتستمر فترة الانتظار لوقت أطول من المعتاد، إلى جانب حدوث عطل خلال تصفح الفيديوهات القصيرة "شورتس".
Advertisement

وقبل إصلاح هذا الخلل، قالت يوتيوب في بيان على حسابها في منصة "إكس"، إنها تعلم بهذه بالمشكلة، وتعمل على تقصي أسبابها، معتذرة عن أي إزعاج للمستخدمين، ووعدت بسرعة حلها.

وبعدها بحوالي ساعتين، أعلنت يوتيوب أن المشكلة "تم حلها".

يذكر أن المشكلة أدت إلى حدوث خلل في تشغيل الفيديوهات والشورتس، إلى جانب حدوث تعطل يتسبب في ظهور الشاشة الرئيسية الخدمة فارغة بيضاء.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2024-03-05
15:00 | 2024-03-05
11:44 | 2024-03-05
11:05 | 2024-03-05
10:34 | 2024-03-05
09:08 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24