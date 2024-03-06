بعد عودة خدمة منصاتها.. "ميتا": نعتذر عن أي إزعاج

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أعلنت شركة "ميتا" عودة خدمة منصاتها، بعد أعطال واسعة النطاق طالت "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز" التابعة لها، ومنعت مستخدمين من الولوج لحساباتهم.وعادت المواقع إلى طبيعتها على ما يبدو، بعد نحو ساعتين على أولى البلاغات عن الأعطال.وقال المتحدث باسم "ميتا" أندي ستون في تصريح على منصة "إكس": "في وقت سابق وبسبب مشكلة فنية، واجه مستخدمون صعوبة في الدخول إلى عدد من خدماتنا".وأضاف: "قمنا بحل المشكلة بأسرع وقت لجميع الذين تأثروا بها، ونعتذر عن أي إزعاج".وبحسب موقع "داون ديكتكر"، بلغت التقارير التي تفيد بتعطل "فيسبوك" ذروتها مع حوالى 500 ألف تبليغ، وبلغت التقارير المتعلقة بعطل "إنستغرام" ذروتها مع حوالى 70 ألف بلاغ في الفترة نفسها.أما منصة "ثريدز"، منافسة "تويتر" التي أطلقت في 2023، فقد شهدت أيضا أعطالا بحسب تقارير، بينما لم تتأثر خدمة "واتساب" للمراسلات على ما يبدو.وتعرضت منصة "فيسبوك" لعطل مماثل في أكتوبر 2021، عزي إلى مشكلات تقنية وليس لقرصنة أمنية كما كان يُخشى.وذكر موقع "فيسبوك" على صفحته المخصصة للمعلنين الثلاثاء، أن الموقع يشهد "أعطالا كبيرة"، وأن "فرق الهندسة تسعى جاهدة لحل المشكلة في أسرع وقت".وطُلب من مستخدمي "فيسبوك" تسجيل الدخول لكن لم يتمكنوا من ذلك باستخدام كلمة السر الصحيحة.وعلى منصة "إنستغرام"، لاحظ مستخدمو الهواتف المحمولة أن صفحتهم لا يتم تحديثها.و"فيسبوك" أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم مع 3 مليارات مستخدم نشط، بينما يبلغ عدد مستخدمي إنستغرام نحو 1.35 مليار، وفق أحدث البيانات.