15
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لماذا توقف فيسبوك وإنستغرام؟
Lebanon 24
06-03-2024
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
منعت أعطال فيسبوك وإنستغرام وثريدز، أمس الثلاثاء، المستخدمين من الولوج لحساباتهم، لكن بعد نحو ساعتين على أولى البلاغات عن الأعطال، أعلنت شركة ميتا عودة خدمة منصاتها.
وفي هذا السياق، قال مستشار قناة "العربية" للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أنس النجداوي، إن "هذا الانقطاع ليس الأول لمنصات ميتا. فقد شهدنا منذ عامين تقريباً انقطاعاً أكبر استمر لأكثر من 6 ساعات".
Advertisement
وأوضح أن "ما حصل هذه المرة ربما هو أخطاء أو مشاكل أثناء تحديثات الخوادم وتغيير معمرية البرمجيات، ما أدى إلى عدم الوصول للخدمة بشكل كامل وانقطاعها تقريباً عن أكثر من 500 ألف مستخدم في منصة فيسبوك الرئيسية، وأكثر من 50 ألفا من إنستغرام، و10 آلاف في مسنجر".
كما أضاف أن "هذه أخطاء تقنية تحصل حتى في أكثر الأنظمة تعقيداً وأكثر الأنظمة حماية، وهذا أمر طبيعي".
ورأى البعض أن الوضع سيصبح غريباً بدون وسائل التواصل، والحياة مملة بحيث لن يجدوا شيئاً يفعلونه. كما أنها تسمح بالبقاء على اتصال لسنوات مع الأصدقاء والأقارب.(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
12:53 | 2024-03-05
05/03/2024 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
12:40 | 2024-03-05
05/03/2024 12:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل نفق حامات؟
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل نفق حامات؟
01:44 | 2024-03-06
06/03/2024 01:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة وإقفال طريق وإطلاق نار... شاهدوا بالصور ما حصل في الدكوانة
Lebanon 24
سرقة وإقفال طريق وإطلاق نار... شاهدوا بالصور ما حصل في الدكوانة
06:19 | 2024-03-06
06/03/2024 06:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجم شهير عن عمر 25 عاماً.. والدته أعلنت الخبر بحزن شديد من هو؟
Lebanon 24
وفاة نجم شهير عن عمر 25 عاماً.. والدته أعلنت الخبر بحزن شديد من هو؟
09:02 | 2024-03-06
06/03/2024 09:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:54 | 2024-03-06
بالصورة: وفاة أول من أدخل اللغة العربية إلى الكمبيوتر
08:00 | 2024-03-06
بعد تضرر كابلات تحت البحر الأحمر.. هل خطوط الإنترنت العالمية مهددة؟
04:00 | 2024-03-06
شراكة جديدة بين "هواوي" و"مازون".. ما هدفها؟
02:00 | 2024-03-06
بعد توقف فيسبوك وإنستغرام.. هل الحياة بدون سوشيال ميديا ممكنة؟
01:28 | 2024-03-06
بعد عودة خدمة منصاتها.. "ميتا": نعتذر عن أي إزعاج
00:05 | 2024-03-06
خلل تقني بـ"يوتيوب" يتسبب في بطء تشغيل الفيديوهات
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
06/03/2024 19:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
06/03/2024 19:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
06/03/2024 19:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24