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تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق تحديث iOS 17.4 بتغييرات جذرية

Lebanon 24
06-03-2024 | 13:00
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بدأت آبل إطلاق تحديث iOS 17.4 الجديد مع مزايا جديدة وتغييرات جذرية موجهة إلى المقيمين في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

 وتأتي تلك التغييرات الجديدة لتتماشى مع قانون الأسواق الرقمية DMA الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات التقنية الكبرى لفتح أنظمتها وخدماتها أمام الشركات الأخرى والمطورين المستقلين.

 وسيكون بإمكان المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من تلك التغييرات الجديدة التي تسمح لهم بتثبيت التطبيقات من متاجر التطبيقات البديلة، وتثبيت المتصفحات بمحركات تصفح بديلة مع إمكانية التحكم في المتصفحات الافتراضية عند فتح متصفح سفاري أول مرة، بالإضافة إلى منح المستخدمين القدرة على الدفع عبر وسائل دفع بديلة.

 وأجرت آبل تغييرات عالمية في تطبيقات الألعاب، إذ باتت تسمح الآن بتطبيقات الألعاب السحابية مثل Xbox Cloud Gaming من مايكروسوفت و GeForce NOW من إنفيديا.

( نبض)
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