تيك توك تعزز مكانتها في مجال مقاطع الفيديو الطويلة

أعادت تيك توك تسمية برنامج تحقيق الدخل Creativity Program إلى Creator Rewards، ويحتاج منشئو المحتوى إلى إنشاء مقاطع فيديو تزيد مدتها على دقيقة لتحقيق الدخل من خلال البرنامج.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت المنصة في شهر نوفمبر صندوق منشئي المحتوى السابق، وهو البرنامج الذي لم يكن يتطلب مدة محددة لمقطع الفيديو.

وكانت تيك توك قد قدمت قبل عام طريقة جديدة لمنشئي المحتوى لكسب المال من خلال إنشاء مقاطع فيديو طويلة.

وطالب البرنامج المسمى Creativity Program الذي كان في مرحلة تجريبية المستخدمين بنشر مقاطع تزيد مدتها على دقيقة من أجل التأهل لتحقيق الدخل، مما يدل على تحول في الطريقة التي تريد بها الشركة أن يستخدم الأشخاص منصتها.

وتبتعد تيك توك تدريجيًا عن أسلوب الفيديو القصير الذي جعل المنصة اسمًا مألوفًا.

وتقول تيك توك إن برنامج Creator Rewards يحسب المدفوعات بناءً على صيغة المكافآت المحسنة التي تركز على الأصالة ومدة التشغيل وقيمة البحث وتفاعل الجمهور.

( نبض)