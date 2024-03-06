إطلاق الساعة الذكية Itel Icon 2 مع شاشة عالية الدقة

بعد الكشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت شركة itel الآن الساعة الذكية Icon 2 في الهند، والتي تستهدف الأفراد الذين يبحثون عن ساعة ذكية بأسعار معقولة مع ميزات عديدة.

تأتي ساعة Icon 2 مزودة بشاشة عالية الدقة بحجم 1.83 بوصة، وتصل نسبة سطوعها إلى 550 نتس في المتر المربع، وهي مغطاة بزجاج منحني متين 2.5D. كما أنها مقاومة للماء والغبار، مع تصنيف IP68، مما يجعلها مناسبًا للارتداء اليومي.

وتتميز الساعة الذكية بأنها سهلة الاستخدام، وتتميز بتاج قابل للدوران لسهولة التنقل عبر وظائفها.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمتابعة صحتهم ولياقتهم البدنية، توفر Icon 2 أكثر من 100 وضع رياضي ويمكنها مراقبة معدل ضربات القلب ومستويات SpO2 بشكل مستمر.

( نبض)