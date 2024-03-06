سرق أسرار "غوغل".. مهندس صيني يواجه 10 سنوات حبس في أميركا

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اعتقل مهندس معلوماتية صيني، الأربعاء، بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من غوغل بينما كان يعمل سرا لحساب شركتين صينيتين، حسب ما ذكر المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند.ويواجه لينوي دينغ (38 عاما) المعروف أيضا باسم ليون دينغ، أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية، وفق بيان لغارلاند.ونقل البيان غن غارلاند قوله إن "وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر".وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت الثلاثاء ونشرت الأربعاء، ستتم محاكمة لينوي دينغ الذي وظفته الشركة الأميركية في عام 2019، لقيامه بتحميل أكثر من 500 ملف بشكل سري اعتبارا من أيار2022 تتعلق بأبحاث تجريها غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.وتصل عقوبة كل من التهم الأربع الموجهة للمهندس إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفق وزارة العدل الأميركية.(العربية)