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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تكشف عن أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-03-2024 | 01:09
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تستعرض شركة هواوي خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2024، في المملكة العربية السعودية، أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف إلى إحداث ثورة حقيقية في مختلف المجالات الصناعية عبر المملكة.
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وقال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: "يوفر مؤتمر "ليب 2024" منصة قيّمة لإظهار التزام هواوي بقيادة التحول الذكي عبر قطاعات متنوعة.
 
ونحن متحمسون للكشف عن أحدث ابتكاراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي ستمكن الشركات من الازدهار في عصر السحابة الأصلية Cloud-native 2.0، واستكشاف آفاق جديدة من الكفاءة والقدرة التنافسية. ونحن نتطلع إلى التواصل مع الجهات المعنية في القطاع، وإظهار دور حلول هواوي في تمكين المؤسسات من اعتماد نهج التحول الرقمي وتحقيق أهداف أعمالها".

وأتيحت للحاضرين في المؤتمر فرصة استكشاف تشكيلة منتجات المؤسسات الشاملة وحلولها من هواوي، التي تغطي اتصالات البيانات والتخزين والشبكات الضوئية والتكنولوجيا اللاسلكية والتعاون الذكي.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت هواوي أحدث ابتكاراتها، ومنها استراتيجية "تسريع الذكاء الاصطناعي" التي تهدف إلى دخول عصر تحولي للانتقال من الإدراك والفهم إلى إنشاء المحتوى، ومن الوسائط المفردة إلى الوسائط المتعددة، ومن النهج المخصص إلى العالمي.

وسُلّط الضوء على "هواوي كلاود" كمزود للخدمات السحابية المريحة الآمنة المتميزة، الذي يدعم المؤسسات في التغلب على تحديات رحلة التحول الرقمي الخاصة بها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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