مايكروسوفت تعتزم طرح أجهزة جديدة من فئة Surface

أعلنت مايكروسوفت حدثًا رقميًا لأجهزة Surface ونظام التشغيل ويندوز ومساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويستهدف الحدث المسمى عصر العمل الجديد المقرر عقده في تاريخ 21 أذار عملاء الشركات.

ومن المفترض أن يتضمن أجهزة Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 الجديدة للشركات، مع التركيز على تحسينات الذكاء الاصطناعي القادمة من مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 11.

ويركز حدث مارس على التحسينات الطفيفة في المواصفات للنموذجين التجاريين Surface Pro 10 و Surface Laptop 6، مع أنه من المقرر حصول النماذج الاستهلاكية لكلا الجهازين على إعادة تصميم كبيرة هذا الربيع.

وفي حين أن Surface Pro 10 التجاري يحتوي شرائح إنتل الحديثة مع تصميم مألوف، فإن مايكروسوفت تنتقل إلى شاشة من نوع OLED عبر Surface Pro 10 للمستهلكين.

ومن المفترض وصول Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 للمستهلكين مع خيارات معالج Arm، مما يسمح لشركة مايكروسوفت بتحديث تصميمات كلا الجهازين.

وتفيد المعلومات أن جهاز Surface Laptop 6 قد يحتوي تحديثًا واضحًا من ناحية التصميم، وذلك بفضل حافات الشاشة الرفيعة والزوايا الدائرية ولوحة اللمس ومنفذي USB-C ومنفذ USB-A.

( نبض)