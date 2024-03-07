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تكنولوجيا وعلوم

ميتا توضح كيفية عمل واتساب مع الخدمات الخارجية

Lebanon 24
07-03-2024 | 15:00
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نشرت ميتا تفاصيل إضافية فيما يتعلق بكيفية تخطيطها لجعل واتساب وماسنجر قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات المراسلة التابعة لجهات خارجية، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد المسمى قانون الأسواق الرقمية.

 وتفرض المتطلبات دعمًا للمحادثات الفردية ومشاركة الملفات، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية، في السنة الأولى من دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ قبل أن تتوسع بمرور الوقت لتشمل الدردشات والمكالمات الجماعية.

 وكانت الشركة قد نشرت في وقت سابق أن التفاعل مع المحادثات الخارجية يأتي بصفته تجربة اشتراك للمستخدمين، نظرًا إلى أن عمليات التكامل الجديدة قد تكون مصدرًا للبريد العشوائي وعمليات الاحتيال.

 وقالت ميتا إنه يجب على التطبيقات الخارجية التوقيع على اتفاقية، مع أنها لم تنشر حتى اليوم تفاصيل تلك الاتفاقية.

(نبض)

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