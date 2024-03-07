إنستاغرام تضيف لعبة رموز تعبيرية سرية جديدة

كشفت إنستاغرام عن لعبة سرية جديدة لمستخدمي تطبيقها عبر الهاتف المحمول، إذ أضافت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديو المملوكة لشركة ميتا لعبة رموز تعبيرية مخفية يمكنك الوصول إليها في الرسائل المباشرة.

وتهدف اللعبة البسيطة إلى استخدم إصبعك من أجل تحريك المضرب الموجود في الجهة السفلية لشاشتك للحفاظ على الرموز التعبيرية واقفة على قدميها وترتد باستمرار وعدم سقوطها عن الشريط.

وتنتهي اللعبة عند سقوط الرموز التعبيرية. وتذكر اللعبة اللاعبين بالألعاب القديمة التي كانت تأتي مثبتة سابقًا عبر الهاتف في الماضي، مثل Breakout أو Pong.

وللوصول إلى اللعبة المخفية، كل ما عليك فعله هو فتح دردشة الرسائل المباشرة، وإرسال رمز تعبيري، ومن ثم النقر فوقه.

وتنتقل بعد ذلك إلى شاشة صفراء تحتوي مجدافًا ورمزًا تعبيريًا من اختيارك. وتتحرك الرموز التعبيرية بسرعة مع تقدم اللعبة ويصبح لون الخلفية غامقًا.

( نبض)