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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تعتمد إجراءاً جديداً لتقليل المحتوى "منخفض الجودة"
Lebanon 24
08-03-2024
|
01:06
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أجرت شركة غوغل تحديثاً ضخماً على مستوى محركها للبحث "غوغل سيرش"، بمجموعة من الإجراءات التي تضمن تخفيض ظهور المحتوى منخفض الجودة، والذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي من دون أن يقدم قيمة معلوماتية حقيقية.
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وقالت غوغل في بيان، إنها عدلت في سياساتها الخاصة بالتعامل مع المحتوى المزعج، للقضاء عليه في نتائجها للبحث، بتقليل أو منع ظهور عناوين مواقع الويب الخاملة، والتي تعاود الظهور من جديد عبر انتقال ملكيتها إلى مالك مختلف يحاول الاستفادة من موقعها المتقدم في البحث، لتسويق محتوى منشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما لا يقدم قيمة حقيقية للمستخدمين.
وأشارت إلى أن التحديث الجديد قائم على التعديلات التي أجرتها عام 2022 في النظام الخاص بترتيب نتائج البحث، في محاولة لرفع جودة النتائج المقدمة، وضمان تقديم المواقع التي تظهر في الصدارة نتائج معلوماتية، تلبي استفسارات المستخدمين التي يجرون من أجلها عمليات البحث.
ويركز التحديث الجديد، على رصد محرك "غوغل سيرش" بشكل دقيق للمواقع غير المفيدة، أو التي يتم تصميم المحتوى الخاص بها ليتناسب بشكل رئيسي مع محركات البحث، دون تقديم فائدة حقيقية لزوارها، فبعضها يكون محتواها في الأساس مصمم ليتطابق مع الجمل والعبارات التي يتم استخدامها في عمليات البحث، دون تقديم محتوى ذو قيمة فعلية.
وكشفت غوغل أن تحديثها الأخير وجهودها السابقة لمكافحة انتشار المحتوى منخفض الجودة في نتائج البحث، سيسهم في تخفيض ظهور المحتوى السيئ بنسبة 40%، مما سيرفع من تصنيف وترتيب المحتوى عالي الجودة، ويجعله قادراً على اجتذاب المزيد من الزوار، وبالتالي تحقيق العوائد.
المصدر: aitnews
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