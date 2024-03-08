الصين تعتزم طرح مشروع في الأمم المتحدة للتعاون في الذكاء الاصطناعي

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تعتزم الصين تقديم مسودة قرار في الأمم المتحدة، يدعو إلى تعزيز التعاون المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الخميس.وبات التطور السريع للذكاء الاصطناعي مسألة تثير القلق العالمي، بعدما شكّل إطلاق ChatGPT عام 2022 دفعة إلى الأمام للقطاع، وهو برنامج توليدي طورّته شركة OpenAI يمكنه كتابة روايات، وإنشاء صور، وصياغة رموز حاسوبية مستنداً إلى أوامر نصيّة بسيطة فحسب.وأثار الأمر هوساً بمنتجات توليدية أخرى، العديد منها في الصين، لكنه فاقم القلق أيضاً حول العالم حيال إمكانية استخدام التكنولوجيا لارتكاب انتهاكات.وأفاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحافي في اجتماعات الصين التشريعية، الخميس، بأن بكين ستطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة قرار "لتعزيز التعاون الدولي في إمكانيات بناء الذكاء الاصطناعي".ولم يكشف عن معلومات محددة مرتبطة بمضمون القرار أو موعد تقديمه.وقال إن الخطوة "ستدفع جميع الأطراف لتعزيز مشاركة التكنولوجيا والسعي لجَسر هوة الذكاء (الاصطناعي) حتى لا تترك أي دولة غير قادرة على اللحاق بالركب"، لافتاً إلى أن "الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة حاسمة من التطور الهائل. مقترحنا هو إيلاء ذات الاهتمام للتطور والأمن".وتابع: "لا ينبغي علينا الاكتفاء بتبني الأمور والفرص الجديدة، بل ينبغي أيضاً وضع حواجز".يأتي هذا التحرك الصيني بعد تقارير حول خطط تجمع واشنطن وبكين في إطار تعاوني لوضع أسس آمنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتقليل من مخاطرها خلال الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تعاون نادر بين القوتين المتنافستين، حسب ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في يناير الماضي.