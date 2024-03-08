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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من اكس تهم الكتّاب.. ما هي؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 14:28
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أعلنت إكس تنسيقًا جديدًا طويلًا للنشر يسمى المقالات. وتتيح هذه الميزة المتوفرة لمشتركي +Premium والمؤسسات المعتمدة فقط نشر منشورات بتنسيق نصي مع مقاطع الفيديو والصور المضمنة، وذلك على غرار المواضيع المنشورة عبر نظام إدارة محتوى يشبه ووردبريس.
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وزادت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك في العام الماضي الحد الأقصى للمشاركات الطويلة إلى 25000 محرف للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا، ويبدو أن الحد الأقصى للمقالة أعلى من 100000 محرف، أو نحو 15000 كلمة.

ويشير هذا المنشور الذي نشره كريس باكي إلى أنه يمكن للمستخدمين إضافة قوائم ذات تعداد نقطي ونص مرتبط تشعبيًا إلى المنشور أيضًا، واستحوذت إكس على شركة قائمة الوظائف Laskie التابعة لباكي في العام الماضي.

ومن خلال ميزة المقالات الجديدة، تهدف منصة التواصل الاجتماعي إلى جذب الكتاب الذين يرغبون في النشر عبر المنصة مباشرة.

ويعد طرح أدوات النشر أمرًا ملحوظًا لأن ماسك كان في كثير من الأحيان معاديًا للصحفيين عبر منصته.

ووجه ماسك في العام الماضي بإجراء تغيير على خوارزمية توصية إكس من أجل عدم ظهور الروابط إلى منصة الرسائل الإخبارية Substack في خلاصات المستخدمين، مما أدى إلى تضييق نطاق وصول العديد من الكتاب المستقلين إلى الخدمة.

وأزالت إكس العناوين الرئيسية من القصص الإخبارية المنشورة عبر المنصة في الخريف الماضي، مع أن العناوين الرئيسية عادت لاحقًا بخط أصغر بكثير.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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