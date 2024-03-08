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تكنولوجيا وعلوم
إنفيديا تعزز تجربة الألعاب السحابية
Lebanon 24
08-03-2024
|
16:32
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أضافت إنفيديا تقنية معدل التحديث المتكيف Cloud G-Sync الهادفة إلى تعزيز تجربة بث الألعاب لمستخدمي خدمتها للألعاب السحابية GeForce Now.
وتدعم التقنية الحواسيب العاملة بنظام ويندوز والمزودة بوحدات معالجة الرسومات GeForce، إلى جانب دعم حواسيب آبل العاملة بمعالجات Apple Silicon ومعالجات إنتل وحتى وحدات معالجة الرسومات Radeon Pro.
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وتعمل تقنية Cloud G-Sync القائمة على السحابة من إنفيديا مع تقنية Reflex لتقليل زمن استجابة النظام.
وتتوفر إمكانات معدل التحديث المتغير من خلال تطبيق GeForce Now من إنفيديا، إذ يخبر التطبيق الشاشة بمعدل التحديث الذي يجب تشغيله بناءً على معدل الإطارات داخل اللعبة.
ونتيجة لذلك، فإن متطلبات النظام صارمة للغاية في الوقت الحالي، إذ يجب وجود تطبيق GeForce Now مع الاشتراك في مستوى RTX 4080 Ultimate من GeForce Now من أجل الاستفادة من Cloud G-Sync.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى نظام مزود بوحدة معالجة رسومات إما من سلسلة GTX 16 أو من سلسلة RTX 20 مع شاشات تدعم معدل تحديث أعلى من 60 هرتزًا وتقنية معدل التحديث المتغير، مثل Nvidia G-SYNC أو AMD FreeSync أو Apple ProMotion.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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