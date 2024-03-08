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تكنولوجيا وعلوم
الصين تعتزم تقديم قرار للأمم المتحدة حول الذكاء الإصطناعي.. هذا هدفه
Lebanon 24
08-03-2024
|
16:39
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تعتزم الصين تقديم مسودة قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى تعزيز التعاون المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الخميس.
وأفاد وزير الخارجية الصيني وانج يي، في مؤتمر صحافي في اجتماعات الصين التشريعية، الخميس، بأن بكين ستطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة قرار "لتعزيز التعاون الدولي في إمكانيات بناء الذكاء الاصطناعي".
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ولم يكشف عن معلومات محددة مرتبطة بمضمون القرار أو موعد تقديمه.
وقال وانج، إن الخطوة "ستدفع جميع الأطراف لتعزيز مشاركة التكنولوجيا والسعي لجَسر هوة الذكاء الاصطناعي حتى لا تترك أي دولة غير قادرة على اللحاق بالركب".
وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة حاسمة من التطور الهائل. مقترحنا هو إيلاء ذات الاهتمام للتطور والأمن".
وتابع: "لا ينبغي علينا الاكتفاء بتبني الأمور والفرص الجديدة، بل ينبغي أيضاً وضع حواجز".
يأتي هذا التحرك الصيني بعد تقارير حول خطط تجمع واشنطن وبكين في إطار تعاوني لوضع أسس آمنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتقليل من مخاطرها خلال الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تعاون نادر بين القوتين المتنافستين، حسب ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في كانون الثاني الماضي.(الشرق)
المصدر:
الشرق
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