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تكنولوجيا وعلوم

بـ 100 دولار فقط.. هاتف جديد من سامسونغ إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-03-2024 | 03:00
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أعلنت شركة سامسونغ إصدار جديد داعم لشبكات الجيل الرابع من هاتفها الرخيص الثمن Galaxy M14.

ويضم الهاتف شاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع IPS LCD بدقة قدرها +Full HD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما تحتوي الشاشة على نتوء دائري للكاميرا الأمامية، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا.
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ولا تختلف الكاميرات كثيرًا عن الإصدار السابق الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، إذ يضم هاتف Galaxy M14 4G كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميغابكسل، وكاميرا مساعدة لتأثير العمق بدقة قدرها 2 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية بدقة قدرها 13 ميغابكسل، ويمكن للهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسل عن طريق الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

ويعمل هاتف Galaxy M14 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 680 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 6 غيغابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 128 غيغابايت، ويمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

وسيحصل هاتف Galaxy M14 على تحديثين رئيسيين قادمين لنظام أندرويد بالتوازي مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية على عكس الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس الذي يحصل على أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، بالإضافة إلى خمس سنوات من تحديثات الأمان.

ومن الجدير بالذكر أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، مما يعني أن الهاتف لن يتلقى تحديثات تتجاوز أندرويد 15؛ أي أن الهاتف سيستقبل تحديثات لنظام التشغيل لمدة عام واحد تقريبًا.

وتطرح سامسونغ هاتف Galaxy M14 4G بسعر يبدأ من 100 دولارٍ أميركي، ليُعد أحد أرخص الهواتف الذكية التي تتيحها الشركة الكورية. (العربية)


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