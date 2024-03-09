جديد ماسك.. قريبا مقاطع فيديو طويلة مُتاحة على التلفزيونات الذكية!

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، ان مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبا على أجهزة التلفزيون الذكية، بعدما ذكرت مجلة "فورتشن" أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يملكها الأخير تعتزم إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي "أمازون" و"سامسونغ" الأسبوع المقبل.



وطرحت المنصة إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في أكتوبر الماضي، بعدما قال ماسك إنه ينوي تحويله إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتنوع بين المراسلة والمدفوعات من نظير إلى نظير.



وفي رد مقتضب على موقع "إكس" على منشور لأحد المستخدمين عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، قال ماسك "قريبا".

Coming soon https://t.co/JlnlSL7eS9 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2024 Advertisement

وفي وقت سابق، قالت مجلة "فورتشن" إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل". ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن ماسك كان عازما على التنافس مع "يوتيوب".



ولم ترد منصة "إكس" على طلب مزيد من التفاصيل حول التطبيق. (العربية)



