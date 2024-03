لمواجهة صعوبات النطق.. ابتكار جديد من مايكروسوفت!

Advertisement

تسلط مايكروسوفت الضوء في قمة القدرة الرابعة عشرة Ability Summit 2024 على التطورات وعمليات التعاون عبر مجموعتها من المنتجات المساعدة.وعرضت الشركة أدوات وتحديثات جديدة في القمة التي تركز على مساعدة الأشخاص ذوي الهمم من خلال التكنولوجيا.وتتعلق الكثير من الأدوات والتحديثات بمنصة Azure AI، ويشمل ذلك مزايا، مثل الأوصاف الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي و Azure AI Studio الذي يتيح للمطورين ذوي الهمم إنشاء تطبيقات التعلم الآلي.كما أظهرت أيضًا تحديثات جديدة، مثل المزيد من اللغات والأوصاف الثرية المولدة بالذكاء الاصطناعي لأداة Seeing AI، بالإضافة إلى كتيبات جديدة تقدم إرشادات للممارسات الفضلى في مجالات، مثل بناء مقرات يسهل الوصول إليها وتوفير دعم أكبر للصحة العقلية.وتعاين الشركة أيضًا ميزة تسمى Speak For Me قادمة في وقت لاحق من هذا العام، وتساعد هذه الميزة الأشخاص الذين يعانون مرض التصلب الجانبي الضموري وغيره من إعاقات النطق في استخدام الأصوات العصبية المخصصة للتواصل.وكان العمل في هذا المشروع مستمرًا لبعض الوقت مع شركاء، مثل منظمة مرض التصلب الجانبي الضموري غير الربحية Team Gleason.وقالت مايكروسوفت إنها ملتزمة بالتحقق من استخدام هذه التكنولوجيا من أجل الخير وتخطط لإطلاقها في وقت لاحق من العام.ونشرت الشركة أيضًا أنها تعمل مع Answer ALS ومعهد تطوير علاج التصلب الجانبي الضموري TDI لمضاعفة البيانات السريرية والجينومية المتاحة لأبحاث مرض التصلب الجانبي الضموري تقريبًا.ويحصل Copilot على مهارات إمكانية وصول جديدة تمكن المستخدمين من مطالبة المساعد بتشغيل التسميات التوضيحية المباشرة Live Caption والراوي Narrator، من بين أدوات مساعدة أخرى.وتتاح ميزة مساعد إمكانية الوصول في المعاينة لتطبيقات Microsoft 365، مثل وورد، وتقول الشركة إنها قد تتوفر قريبًا ضمن أوتلوك وباور بوينت.وتنشر مايكروسوفت أيضًا 4 كتيبات جديدة بالتعاون مع المنظمة المجتمعية غير الربحية Mental Health America، ويشمل ذلك مجموعة أدوات الصحة العقلية. وتغطي هذه الكتيبات نصائح لصانعي المنتجات من أجل بناء تجارب تدعم حالات الصحة العقلية.وتحدثت جيني لاي فلوري، مسؤولة جهود إمكانية الوصول في مايكروسوفت، عن مدى أهمية الذكاء الاصطناعي في إنشاء أدوات للأشخاص ذوي الهمم.وقالت إن الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا، مع أنه يوفر فرصًا جديدة لجعل الحياة سهلة للأشخاص ذوي الهمم، وعلى سبيل المثال، فقد ساعد Microsoft 365 Copilot الأشخاص في العمل بسرعة وسهولة.