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تكنولوجيا وعلوم

"إكس" تعتزم منافسة "يوتيوب" عبر أجهزة التلفاز الذكية

Lebanon 24
09-03-2024 | 10:39
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تعتزم إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك إطلاق تطبيق لأجهزة التلفاز الذكية من أمازون وسامسونج في محاولة للتنافس مع يوتيوب وإعادة صياغة نفسها بصفتها منصة للفيديو، حسبما صرحت مجلة فورتشن.

وتخطط المنصة لإطلاق التطبيق في الأسبوع المقبل، ويشير التقرير إلى أن التطبيق يبدو مطابقًا لتطبيق يوتيوب لأجهزة التلفاز الذكية YouTube TV.
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ويهدف ماسك إلى تشجيع المستخدمين على مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة عبر الشاشة الكبيرة، وهو جزء من خطة طرحها أول مرة في شهر يوليو تهدف إلى زيادة جاذبية إكس للمؤثرين والمعلنين عبر الإنترنت.

ويعتزم ماسك منافسة يوتيوب، كما أنه يريد التنافس مع منصة البث المباشر تويتش، وتطبيق المراسلة المشفر سيجنال، ومنتدى التواصل الاجتماعي ريديت.
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