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تكنولوجيا وعلوم

"لايكا" تكشف عن كاميرا خارقة.. تعرفوا إلى مواصفاتها

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:51
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أعلنت لايكا الكاميرا الرقمية دون مرآة الكاملة الإطار SL3، وتأتي هذه الكاميرا خلفًا لكاميرا SL2 الصادرة في عام 2019.

ويوجد داخل جسم الكاميرا المعدني بالكامل أجزاء من كاميرا Q3 التي أطلقتها الشركة في الربيع الماضي.
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وتتضمن SL3 مستشعرًا بدقة قدرها 60 ميغابكسل، وضبطًا تلقائيًا للصورة محسّنًا، والقدرة على تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K.

وتتميز SL3 بالعتاد المناسب للمحترفين، ويشمل ذلك قبضة يد كبيرة جدًا للاستخدام الممتد ومقاومة الماء وفقًا لمعيار IP54.

وبعيدًا عن المواصفات، فإن ما يميز SL3 عن SL2 هو الحجم الأصغر قليلًا، مع أنها لا تزال كبيرة جدًا، وضبطت لايكا العتاد من أجل تسهيل التجربة وزيادة الكفاءة.

وتتضمن التغييرات قرصًا إضافيًا قابلًا للبرمجة في الجهة العلوية للكاميرا من أجل التحكم السريع، إلى جانب إمكانية تحويل جميع أزرار القائمة الخلفية إلى الجهة اليمنى من أجل استخدامها بإبهام واحد، واستبدال مفتاح الطاقة بزر الطاقة مع وجود مؤشر من نوع LED حوله للحصول على معلومات الطاقة والبطارية بسرعة.

ويبلغ سعر كاميرا SL3 مقدار 7000 دولار للهيكل وحده، وهو مرتفع مقارنة بأسعار الكاميرات العالية الجودة من نيكون أو سوني.

وفي حال كنت تفضل التصميم الألماني البسيط، فإن SL3 تحتوي مواصفات لايكا الفضلى في هيكل كامل الإطار مصمم للمحترفين.
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