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تكنولوجيا وعلوم

أمرٌ مميز.. هذا ما أعلنته "لينكدإن"

Lebanon 24
08-03-2024 | 23:00
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كشفت منصة الأعمال والتوظيف "لينكدإن" عن بعض الأرقام المهمة بخصوص أعمالها التي تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وقال دان شابيرو، مدير العمليات في المنصة، في مقابلة أجراها مع وكالة رويترز الأميركية، إن حجم الإيرادات التي حققتها المنصة من الاشتراكات المميزة بلغت 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 الماضي.
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وأشار شابيرو إلى أن عدد المشتركين في الخطط المميزة في لينكدإن قد ارتفع بنسبة قدرها 25% خلال العام نفسه دون الإشارة إلى عدد محدد للمشتركين.

وتُعد تلك المرة الأولى التي تكشف فيها المنصة عن تلك الأرقام منذ استحواذ مايكروسوفت عليها عام 2016.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الاشتراكات المميزة في لينكدإن تبدأ من 30 دولاراً أميركياً شهرياً للخطة الأساسية، أو ما يعادل ذلك تقريباً بالعملات المحلية.

وخلال العام الماضي، بدأت لينكدإن إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الحسابات المميزة، لاستخدامها في تحسين كتابة منشورات الوظائف وملفات تعريف المستخدمين، بالإضافة إلى المساعدة في كتابة محتوى الإعلانات.

وقال شابيرو إن 70% من المشتركين في المنصة استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي، وزعمت أن 90% من أولئك المستخدمين وجدوا تلك الأدوات مفيدة.

ومع ذلك، لم يكن عام 2023 مثاليًا للمنصة، إذ سرّحت الشركة مئات العاملين فيها ضمن جهود مايكروسوفت لتقليل الوظائف، كما أغلقت المنصة تطبيق InCareer المتخصص في التوظيف في الصين.

ووفقًا للموقع الرسمي للمنصة، فإن عدد مستخدمي لينكدإن يزيد على مليار مستخدم في أكثر من 200 دولة حول العالم، وقد انطلقت المنصة عام 2003 كشبكة اجتماعية تهدف إلى ربط أصحاب المهن والمتخصصين معًا، وجعلهم أكثر خبرة وإنتاجية، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف، ومزايا أخرى.
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