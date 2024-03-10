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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تؤجل إطلاق سلسلة P70

Lebanon 24
10-03-2024 | 03:00
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تعتزم شركة هواوي الصينية تأجيل إطلاق سلسلة هواتف P70، وتضاربت التقارير بشأن ذلك التأجيل وما إذا كان مرتبطًا بسلاسل الإمداد الخاصة بالشركة أو أسباب أخرى.

 ومن المتوقع تأجيل إطلاق سلسلة هواوي P70 الرائدة حتى شهر نيسان المقبل، لكن التأجيل قد يكون له أسباب أخرى لا علاقة لها بسلاسل الإمداد، وفقًا لما ذكرته مواقع صينية.

 وتشير التوقعات إلى أن سبب التأجيل هو انشغال هواوي بالكثير من المنتجات في الوقت ذاته، إذ تعمل الشركة على تطوير العديد من أجهزة الحاسوب المحمول والسماعات اللاسلكية ومنتجات ذكية أخرى، بالإضافة إلى سلسلة هواتف P70.

( نبض)
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