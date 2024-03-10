آبل تختبر مزايا تسهيلات استخدام جديدة

تعمل آبل على العديد من مزايا تسهيلات الاستخدام الجديدة، بالإضافة إلى تحسينات في الإعدادات الحالية، وفقًا لما نشره موقع MacRumors نقلًا عن مصادر مطلعة داخل الشركة.

ومن تلك المزايا الجديدة ميزة تطلق عليها آبل اختصارات الصوت التكيفية ، وتسمح تلك الميزة للمستخدمين بتعيين عبارة منطوقة فريدة من أجل تفعيل أحد خيارات تسهيلات الاستخدام ، وستمنح آبل المستخدمين خيار إنشاء عبارة مخصصة، وتحديد الخيار الذي يرغبون في تفعيله عند نطقها.

وستشهد ميزة النطق المباشر Live Speech إضافة خيار جديد يُسمى الفئات Categories، إذ سيتمكن المستخدمون من تنظيم العبارات في فئات من اختيارهم.

( نبض)