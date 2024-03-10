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تكنولوجيا وعلوم

لعشاق هواتف آيفون.. إليكم هذه الإعدادات السرية

Lebanon 24
10-03-2024 | 08:30
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يتهافت عاشقو هواتف آيفون لاقتناء أحدث الإصدارات كل عام، خصوصاً مع وجود ميزات وتقنيات لافتة في كل إصدار.
 
إلا أن كثيرين ربما يفتقدون إحدى أفضل الميزات المخفية في آيفون، والتي قد يجهولونها بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
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وعلى الرغم من أن قوائم إعدادات جهاز آيفون تحتوي على العديد من الجواهر المخفية، إلا أن الخفي منها كثير.

مع ذلك، فإن أولئك الذين يرغبون في تحويل هواتفهم إلى أكثر سرعة لا يحتاجون إلى البحث كثيراً، وإليك بعض الخطوات لتنفيذ ذلك.

اتبع الخطوات التالية
افتح الإعدادات، وانتقل لأسفل إلى "إمكانية الوصول" (Accessibility)، وابحث عن "اللمس" (Touch)، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على "النقر الخلفي" (Back Tap).

سترى خيارين: "النقر المزدوج" (Double Tap) و"النقر الثلاثي" (Triple Tap). يتيح لك كل منها إخبار هاتفك بفعل شيء ما عندما تنقر على ظهره مرتين أو ثلاث مرات.

ويمكنك استخدام هذه الميزة لتشغيل المصباح اليدوي في الهاتف (الفلاش) على سبيل المثال، حتى نتمكن بسرعة من العثور على الأشياء في الخزانة المظلمة.

لكن يمكنك تخصيص النقرات للقيام بمهام مثل تشغيل الكاميرا، أو التقاط لقطة شاشة، أو كتم صوت الرنين.

تطبيق "Shortcuts"
كذلك يمكنك القيام بأشياء أكثر قوة بمساعدة تطبيق "Shortcuts" من "أبل".

فهو يتيح لك إنشاء عمليات تلقائية مخصصة يمكنك تشغيلها بنقرات بسيطة.

فافتح التطبيق، وانقر على سهم الزائد لإنشاء اختصار جديد، ثم أضف أي عدد تريده من الخطوات.

وعند العودة إلى إعدادات "Back Tap"، سترى جميع عمليات التشغيل التلقائي المحفوظة كخيارات.

كما تتيح ميزة My Favourite استخدام Shazam، وهو التطبيق الذي يساعد في التعرف على أي أغنية تصادفها أثناء التجول، بمجرد النقر ثلاث مرات على الجزء الخلفي من الهاتف. (العربية) 
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