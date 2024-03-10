13
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد الإقالة الصادمة.. إعادة رئيس "شات جي.بي.تي" إلى منصبه
Lebanon 24
10-03-2024
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه.آي" الأميركية للتكنولوجيا المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" إلى مجلس إدارة الشركة بعد نحو أربعة أشهر من إقالته لفترة وجيزة ثم إعادة التعاقد معه.
Advertisement
ويوم الجمعة، تمت إعادة تعيين ألتمان في مجلس إدارة "أوبن أيه.آي" والذي يحدد استراتيجية مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقال أعضاء مجلس الإدارة السابق ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وأبعدوه عن المجلس، إلا أنه أعيد لمنصبه كرئيس للشركة بعد أيام قليلة بعد احتجاجات من الموظفين.
ووجد تحقيق أنه لا توجد أسباب وجيهة لإقالة التمان.
يذكر أن "شات جي بي تي" هو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي أثار الضجة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبل عام، وهو ما أثار التوقعات والمخاوف من تطور الذكاء الاصطناعي.
ونتيجة لذلك، أصبحت شركة "أوبن أيه.آي" واحدة من أهم الشركات الناشئة في العالم وأصبح ألتمان وجها لحركة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن محاولة لإغتيال نصرالله.. هكذا لاحقته إسرائيل!
Lebanon 24
معلومات عن محاولة لإغتيال نصرالله.. هكذا لاحقته إسرائيل!
06:30 | 2024-03-10
10/03/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تُفجر مفاجأة عن "زيتون" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ في أميركا!
Lebanon 24
دراسة تُفجر مفاجأة عن "زيتون" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ في أميركا!
09:00 | 2024-03-10
10/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"
Lebanon 24
ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"
10:24 | 2024-03-10
10/03/2024 10:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
09:50 | 2024-03-10
10/03/2024 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دول يبدأ فيها شهر رمضان الثلاثاء.. من هي؟
Lebanon 24
دول يبدأ فيها شهر رمضان الثلاثاء.. من هي؟
08:19 | 2024-03-10
10/03/2024 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:54 | 2024-03-10
التخلي عن كلمات المرور بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في القرصنة
11:00 | 2024-03-10
على بعد خطوة واحدة.. العلماء يقتربون من حل لغز "الثقوب الدودية"
08:30 | 2024-03-10
لعشاق هواتف آيفون.. إليكم هذه الإعدادات السرية
05:00 | 2024-03-10
آبل تختبر مزايا تسهيلات استخدام جديدة
03:00 | 2024-03-10
هواوي تؤجل إطلاق سلسلة P70
01:00 | 2024-03-10
غوغل تفصل موظفًا اعترض على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
04:29 | 2024-03-08
11/03/2024 03:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
05:04 | 2024-03-05
11/03/2024 03:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
14:47 | 2024-03-03
11/03/2024 03:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24