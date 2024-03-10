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تكنولوجيا وعلوم

بعد الإقالة الصادمة.. إعادة رئيس "شات جي.بي.تي" إلى منصبه

Lebanon 24
10-03-2024 | 17:00
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عاد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه.آي" الأميركية للتكنولوجيا المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" إلى مجلس إدارة الشركة بعد نحو أربعة أشهر من إقالته لفترة وجيزة ثم إعادة التعاقد معه.
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ويوم الجمعة، تمت إعادة تعيين ألتمان في مجلس إدارة "أوبن أيه.آي" والذي يحدد استراتيجية مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقال أعضاء مجلس الإدارة السابق ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وأبعدوه عن المجلس، إلا أنه أعيد لمنصبه كرئيس للشركة بعد أيام قليلة بعد احتجاجات من الموظفين.
ووجد تحقيق أنه لا توجد أسباب وجيهة لإقالة التمان.
يذكر أن "شات جي بي تي" هو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي أثار الضجة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبل عام، وهو ما أثار التوقعات والمخاوف من تطور الذكاء الاصطناعي.
ونتيجة لذلك، أصبحت شركة "أوبن أيه.آي" واحدة من أهم الشركات الناشئة في العالم وأصبح ألتمان وجها لحركة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
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