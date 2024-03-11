تحذيرات من استهلاك الذكاء الاصطناعي المتزايد للطاقة

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أفاد تقرير حديث بأن منصة ChatGPT تستهلك نصف مليون كيلو وات من الكهرباء للرد على 200 مليون استفسار يومياً، وهو ما يعادل 17 ضعف ما يستهلكه المنزل في الولايات المتحدة، والذي يصل إلى 29 ألف كيلو وات.وذكر موقع "ذا نيويوركر"، في تقرير السبت، أنه مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة تعقيدها، وتباينها على نطاق واسع، فإن استهلاك الطاقة سيتضاعف.وذكرت دراسة أجراها الباحث في البنك القومي الهولندي، أليكس دي فريز، أن منصة غوغل ستحتاج إلى 29 مليار كيلو وات سنوياً، إذا قررت استخدام الذكاء الاصطناعي في كل عملية بحث عبر محركها "غوغل سيرش"، مؤكداً أن هذا القدر الهائل من الطاقة يفوق الاستهلاك السنوي من الطاقة لدول، مثل كينيا وكرواتيا وجواتيمالا.وأشار فريز، إلى أن كل خادم من الخوادم التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تفوق ما تحتاج إليه أكثر من 12 منزل في المملكة المتحدة.وقال، في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر"، إن "الذكاء الاصطناعي من أكثر الأنشطة الرقمية استهلاكاً للطاقة، وهذا الكم من الاستهلاك سيتزايد بشكل سريع".وتوقع الباحث في دراسته، أن يتراوح استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة بحلول 2027، بين 85 و 134 تيرا وات للساعة (التيرا تساوي مليار كيلوات)، اعتماداً على إحصائيات نشرتها شركة "نفيديا".وأضاف: "بعد 3 سنوات من الآن، سيكون استهلاك الذكاء الاصطناعي من الطاقة الكهربائية يساوي 0.5% من الاستهلاك العالمي سنوياً، وهو ما يُعد نسبة ضخمة".وذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، أن متوسط الاستهلاك الحالي للشركات التقنية من الطاقة يبلغ ثُمن توقعات دي فريز بشأن استهلاك الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، موضحاً أن غوغل تستهلك 12 تيرا وات كل ساعة سنوياً، ومايكروسوفت 10 تيرا وات، بينما تستهلك سامسونغ 23 تيرا وات، لتشغيل مراكز بياناتها وشبكاتها وأجهزة المستخدمين، بحسب تقرير حديث لشركة "كونسيومر إينيرجي سوليشنز".