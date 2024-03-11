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تكنولوجيا وعلوم
أسرع من الصوت... "ناسا" تنتهي من صنع طائرتها!
Lebanon 24
11-03-2024
|
07:27
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تأمل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن يفتح تصميمها للطائرة الجديدة "X-59 Quest" الباب أمام السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت.
وانتهت شركة "لوكهيد مارتن" من صنع طائرة تعدّ هادئة نسبيا، مقارنة بسرعتها، ويعول صانعوها عليها من أجل التحليق التجاري.
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وفي وقت سابق، قالت وكالة "ناسا" إنها تدرس فكرة السفر الأسرع من الصوت، مرة أخرى، بالشكل الذي يجعل الرحلة بين نيويورك ولندن 90 دقيقة، بدلًا من أن تستغرق ما يقرب من 8 ساعات.
وأوضحت وكالة الفضاء "استراتيجيتها عالية السرعة"، وأنها درست "ما إذا كانت الرحلات الجوية التجارية بسرعة تصل إلى 4 ماخ، أي أكثر من 3000 ميل في الساعة". (عربي21)
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