Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أسرع من الصوت... "ناسا" تنتهي من صنع طائرتها!

Lebanon 24
11-03-2024 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1173867-638457606086482791.jpg
Doc-P-1173867-638457606086482791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأمل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن يفتح تصميمها للطائرة الجديدة "X-59 Quest" الباب أمام السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وانتهت شركة "لوكهيد مارتن" من صنع طائرة تعدّ هادئة نسبيا، مقارنة بسرعتها، ويعول صانعوها عليها من أجل التحليق التجاري.
Advertisement

وفي وقت سابق، قالت وكالة "ناسا" إنها تدرس فكرة السفر الأسرع من الصوت، مرة أخرى، بالشكل الذي يجعل الرحلة بين نيويورك ولندن 90 دقيقة، بدلًا من أن تستغرق ما يقرب من 8 ساعات.

وأوضحت وكالة الفضاء "استراتيجيتها عالية السرعة"، وأنها درست "ما إذا كانت الرحلات الجوية التجارية بسرعة تصل إلى 4 ماخ، أي أكثر من 3000 ميل في الساعة". (عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:29 | 2024-03-11
08:30 | 2024-03-11
05:57 | 2024-03-11
05:02 | 2024-03-11
04:23 | 2024-03-11
01:00 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24