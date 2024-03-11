Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب تتوقف عن عرض التوصيات دون حساب غوغل

Lebanon 24
11-03-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1173996-638457839066967511.jpeg
Doc-P-1173996-638457839066967511.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم تعد منصة يوتيوب تعرض مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين الذين سجلوا الخروج من حساب غوغل أو الذين يستخدمون وضع التصفح المتخفي، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالقلق من تعرضهم للضغط من أجل تسجيل الدخول دائمًا إلى الخدمة.

 ويعرض هذا التغيير صفحة رئيسية بسيطة عبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو دون أي مقاطع فيديو أو نصائح بخصوص ما يجب مشاهدته.

 وكانت يوتيوب تعرض في السابق اقتراحات الفيديو حتى في وضع التصفح المتخفي أو عند عدم تسجيل الدخول إلى حساب غوغل.

 ويرى المستخدمون الذين يفتحون يوتيوب في وضع التصفح المتخفي رسالة تقول: حاول البحث للبدء. ابدأ بمشاهدة مقاطع الفيديو لمساعدتنا في إنشاء خلاصة لمقاطع الفيديو التي قد تعجبك ، مع عدم التوصية بمقاطع الفيديو.

( نبض)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:25 | 2024-03-11
11:36 | 2024-03-11
10:29 | 2024-03-11
08:30 | 2024-03-11
07:27 | 2024-03-11
05:57 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24