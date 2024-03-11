يوتيوب تتوقف عن عرض التوصيات دون حساب غوغل

لم تعد منصة يوتيوب تعرض مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين الذين سجلوا الخروج من حساب غوغل أو الذين يستخدمون وضع التصفح المتخفي، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالقلق من تعرضهم للضغط من أجل تسجيل الدخول دائمًا إلى الخدمة.

ويعرض هذا التغيير صفحة رئيسية بسيطة عبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو دون أي مقاطع فيديو أو نصائح بخصوص ما يجب مشاهدته.

وكانت يوتيوب تعرض في السابق اقتراحات الفيديو حتى في وضع التصفح المتخفي أو عند عدم تسجيل الدخول إلى حساب غوغل.

ويرى المستخدمون الذين يفتحون يوتيوب في وضع التصفح المتخفي رسالة تقول: حاول البحث للبدء. ابدأ بمشاهدة مقاطع الفيديو لمساعدتنا في إنشاء خلاصة لمقاطع الفيديو التي قد تعجبك ، مع عدم التوصية بمقاطع الفيديو.

( نبض)