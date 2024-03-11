نقاط مهمة يجب مراعاتها عند تثبيت واستخدام كاميرات المراقبة

أوردت مجلة "كمبيوتر بيلد" أنه ينبغي مراعاة بعض النقاط المهمة عند استعمال كاميرات المراقبة، حيث ينبغي تركيب كاميرات المراقبة في وضع مرتفع قليلا للحصول على نظرة عامة جيدة، وحتى لا يتمكن المتسللون من إزالتها بسهولة، كما يجب أن تكون العدسة حرة، وأن تغطي الكاميرا النطاق المراد مراقبته بالكامل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقد اختبرت المجلة الألمانية 8 موديلات من كاميرات المراقبة المتوفرة في الأسواق: 5 كاميرات للاستخدام في النطاقات الداخلية و3 موديلات لمراقبة النطاقات الخارجية.

وتصدرت نتائج الاختبار الكاميرا "إس 350" (S 350) من "أيوفي" (Eufy) والمخصصة للنطاقات الداخلية، أما أفضل موديل من حيث الأداء والتكلفة، فكان من نصيب الكاميرا "إي 1" (E 1) من "آكيرا" (Aqara).

وعادة ما تأتي الكاميرات المخصصة للنطاقات الخارجية بتكلفة أعلى، ولكنها تكون مقاومة للرياح والأمطار والأتربة والبرودة. وتصدر نتائج هذه الفئة من الكاميرات الموديل "برو 5" (Pro 5) من "آرلو" (Arlo)، أما أفضل كاميرا من حيث الأداء والتكلفة فكانت "ستك أب كام برو" (Stick Up Cam Pro) من "رنغ" (Ring).

ويتم تسجيل كاميرات المراقبة الذكية في الشبكة المنزلية، كما يمكن للمستخدم استدعاء صورة الكاميرا على هاتفه الذكي باستمرار، وعادة ما تكون كاميرات المراقبة في وضع السكون الموفر للطاقة، ولا يتم التصوير إلا عندما ترصد حركة في نطاق تغطيتها.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه يمكن دمج معظم كاميرات المراقبة مع تطبيقات المساعد الصوتي مثل أمازون "أليكسا

" (Alexa)

ومساعد غوغل وآبل هوم، ولكن يتعين على العملاء دفع تكاليف أو رسوم اشتراك نظير الخدمات الإضافية، كما تطلب بعض الشركات تكاليف إضافية في مقابل التخزين عبر خدمات الحوسبة السحابية

.

وهناك بعض كاميرات المراقبة المخصصة للنطاقات الداخلية تعمل بواسطة كابلات الطاقة فقط، ولذلك فإنها تحتاج إلى التوصيل بالمقبس الكهربائي، أما الكاميرات المخصصة للنطاقات الخارجية، فإنها قد تعمل بالكابلات أو بالبطاريات في بعض الأحيان.

وتتيح ميزة استبدال البطاريات إمكانية تركيب كاميرات المراقبة بمرونة، ولكن يتعين على المستخدم مراعاة مواعيد استبدال البطاريات، حتى يحصل على خدمة مراقبة سلسة، ولذلك يجب شحن البطارية الثانية عندما تكون البطارية الأولى قيد الاستعمال.

( الجزيرة)