Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رجل أعمال أميركي يعلن نيته التقدم بعرض لشراء "تيك توك"

Lebanon 24
12-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1174048-638457943664187126.jpg
Doc-P-1174048-638457943664187126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رجل الأعمال الأميركي، بوبي كوتيك، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لأكتفيجن بليزارد، مهتم بشراء منصة تيك توك.

 وبحسب الصحيفة، فإن كوتيك عرض فكرة الشراكة في عملية الشراء للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، وآخرين في مؤتمر عشاء الأسبوع الماضي، كما طرحها على الرئيس التنفيذي لشركة بايت دانس مالكة المنصة.

 وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن قيمة منصة تيك توك قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات في حال بيعها.

 وتسعى الولايات المتحدة الأميركية حاليًا إلى فرض قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى حظر التطبيق أو فرض بيعه.

( نبض)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:59 | 2024-03-12
01:42 | 2024-03-12
16:25 | 2024-03-11
14:00 | 2024-03-11
11:36 | 2024-03-11
10:29 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24