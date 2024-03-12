رجل أعمال أميركي يعلن نيته التقدم بعرض لشراء "تيك توك"

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رجل الأعمال الأميركي، بوبي كوتيك، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لأكتفيجن بليزارد، مهتم بشراء منصة تيك توك.

وبحسب الصحيفة، فإن كوتيك عرض فكرة الشراكة في عملية الشراء للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، وآخرين في مؤتمر عشاء الأسبوع الماضي، كما طرحها على الرئيس التنفيذي لشركة بايت دانس مالكة المنصة.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن قيمة منصة تيك توك قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات في حال بيعها.

وتسعى الولايات المتحدة الأميركية حاليًا إلى فرض قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى حظر التطبيق أو فرض بيعه.

( نبض)