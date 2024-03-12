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تكنولوجيا وعلوم
قريبًا.. هل سيختفي التلفاز من الوجود؟
Lebanon 24
12-03-2024
|
01:42
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تراجعت مبيعات أجهزة التلفاز عالميًا في عام 2023 الماضي، إذ انخفضت بنسبة قدرها 1.6% مقارنةً بعام 2022، لتصل بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، وفق تقارير حديثة.
ويعد السبب الأول لذلك التراجع وفق محللين هو تراجع الحاجة إلى شاشات التلفاز بوجه عام، إذ بات يفضل معظم الناس حاليًا مشاهدة المحتوى المفضل لديهم عبر هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب؛ لأن تلك الأجهزة توفر خيارات أسهل وأسرع من استخدام شاشات التلفاز.
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وما زالت هناك فئة تُفضل شاشات التلفاز على الأجهزة الذكية الأخرى عندما يتعلق الأمر بمشاهدة المحتوى، لكن في الأغلب تركز هذه الفئة على حجم الشاشة الكبير وجودة الصورة المرتفعة مثل 4K و 8K، وتلك المواصفات تتوفر في شاشات التلفاز المرتفعة الثمن التي زادت أسعارها أيضًا بعد موجات التضخم العالمية.
وشهدت مبيعات شاشات التلفاز انخفاضًا ملحوظًا على أساس سنوي في مناطق عديدة، إذ انخفضت المبيعات في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة قدرها 0.2%، وفي الصين بنسبة قدرها 8.4%، وشهدت أوروبا الغربية انخفاضًا سنويًا بنسبة قدرها 11.5%، وانخفضت المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة قدرها 3.0%، في حين ارتفعت المبيعات بنسب متفاوتة في مناطق أخرى مثل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
وازداد التراجع في سوق أجهزة التلفاز داخل الصين في النصف الثاني من عام 2023، ووصلت نسبة التراجع بنهاية العام إلى 20%، وانخفض حجم السوق السنوي إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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