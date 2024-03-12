آبل تتطلع إلى تعزيز أعمالها الإعلانية بالذكاء الاصطناعي

Advertisement

تسير آبل على خطى ميتا وغوغل من خلال تجربة طريقة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لشراء إعلانات متجر التطبيقات.وبدأت الشركة باختبار منتج مع مجموعة صغيرة من المعلنين الذين يقررون تلقائيًا مكان وضع الإعلانات داخل متجر التطبيقات، بطريقة تشبه منتج Performance Max من غوغل و +Advantage من ميتا.وتتكون أشكال إعلانات آبل الحالية من نوعين من الإعلانات ضمن علامة تبويب البحث وفي صفحة نتائج البحث، هما إعلانات “You Might Also Like” التي تظهر عبر صفحات منتجات التطبيق، والإعلانات التي تظهر في علامة التبويب “Today” عندما يفتح المستخدمون متجر التطبيقات.وفي النوع الجديد من الحملات، يدخل المعلنون الميزانية وتكلفة الاكتساب المستهدفة، بالإضافة إلى شرائح الجمهور والبلدان التي يريدون الوصول إليها.وتحدد خوارزمية آبل بعد ذلك تلقائيًا المكان الأفضل لوضع إعلانات العلامة التجارية عبر التنسيقات المتاحة.وأخبرت آبل المعلنين أنها تجري الاختبارات في محاولة لمعرفة كيف يمكنها تحسين أداء إعلانات علامة تبويب البحث. ومن المتوقع أن تقدم الشركة المنتج رسميًا في الأشهر المقبلة.ويقتصر وجود أداة آبل الجديدة على المواضع داخل متجر التطبيقات، مع أن الشركة قد توسعها لاحقًا لتشمل مواضع أخرى، إذ تحتاج مثل هذه الأدوات إلى العديد من المواضع المختلفة لتقديم القيمة المطلوبة.ومن غير المرجح في الوقت الحالي أن تضع آبل إعلانات في تطبيقاتها، مثل News و Stock، وذلك نظرًا إلى أنها تدار من خلال واجهة إعلانات مختلفة، مع أن الأداة الجديدة قد تكون بمنزلة مقدمة لإطلاق آبل مواضع إعلانات جديدة في تطبيقاتها الأخرى.وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الشركة قد تجلب قريبًا الإعلانات إلى تطبيقات Maps و +Apple TV و Books.وأطلقت الشركة سابقًا Sports، وهو التطبيق الذي قد يكون منافسًا آخر للمواضع الإعلانية الجديدة.وتسير الأعمال الإعلانية لشركة آبل على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات قدرها 7 مليارات دولار هذا العام، بزيادة قدرها مليار دولار عن عام 2023.وتأتي معظم هذه الإيرادات من إعلانات البحث ضمن متجر التطبيقات، مع أنها حققت سابقًا تقدمًا في مجالات أخرى.وتقدم آبل الآن عروضًا للرعاية ومزايا إعلانية أخرى ضمن بثها لمباريات الدوري الأميركي لكرة القدم عبر Apple TV.كما وظفت موظفين في مجالات تشمل تكنولوجيا الإعلان ومبيعات الإعلانات المتلفزة، مما يشير إلى أنه قد يكون لديها طموحات إعلانية كبيرة عن طريق إضافة طبقة إعلانية إلى +Apple TV.