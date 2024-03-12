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تكنولوجيا وعلوم

مارك زوكربيرج يوجه انتقادات حادة لنظارة آبل

Lebanon 24
12-03-2024 | 13:00
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جدد مارك زوكربيرج، التنفيذي لشركة ميتا، انتقاده لنظارة آبل للواقع المختلط فيجن برو مؤكدًا أن نظارة شركته Meta Quest 3 لا تزال متفوقة على منافستها من آبل.

 وجاءت تصريحات زوكربيرج في منصة ثردز ردًا على منشور للمحلل التقني بنديكت إيفانز الذي قال إن نظارة فيجن برو هي الجهاز الذي تريد ميتا الوصول إليه خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف أن السعر الذي تُباع به نظارة ميتا كويست هو السعر الذي تتطلع إليه آبل خلال 3 إلى 5 سنوات .

 وأبدى إيفانز استغرابه من اعتقاد مهندسي شركة ميتا للواقع الافتراضي أن نظارة آبل فيجن برو مماثلة تمامًا لنظارة كويست.

  ( نبض)

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