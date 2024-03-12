هواتف قابلة للطي.. هواوي تسبق سامسونغ بخطوة

من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بعض التغييرات خلال الآونة القادمة، وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة استشارات سلاسل الإمداد DSCC.

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وخلال الربع الأخير من عام 2023، بلغ إجمالي مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي نحو 4.2 مليون وحدة، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022.





وكانت الهواتف الأكثر مبيعًا هي: سامسونغ Galaxy Z Flip 5، وهواوي Mate X3 و هونر Magic Vs2 وسامسونج Galaxy Z Fold 5 وأوبو Find N3 Flip.



وحازت سامسونغ أربعة مراكز في قائمة الأجهزة العشرة الأكثر مبيعًا، في مقابل مركزين لهونر وأوبو ومركز واحد لكل من هواوي وشاومي.