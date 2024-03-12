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تكنولوجيا وعلوم

هواتف قابلة للطي.. هواوي تسبق سامسونغ بخطوة

Lebanon 24
12-03-2024 | 16:00
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من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بعض التغييرات خلال الآونة القادمة، وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة استشارات سلاسل الإمداد DSCC.

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وخلال الربع الأخير من عام 2023، بلغ إجمالي مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي نحو 4.2 مليون وحدة، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022.

وكانت الهواتف الأكثر مبيعًا هي: سامسونغ Galaxy Z Flip 5، وهواوي Mate X3 و هونر Magic Vs2 وسامسونج Galaxy Z Fold 5 وأوبو Find N3 Flip.

وحازت سامسونغ أربعة مراكز في قائمة الأجهزة العشرة الأكثر مبيعًا، في مقابل مركزين لهونر وأوبو ومركز واحد لكل من هواوي وشاومي.

 وحافظت سامسونغ على ريادتها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، مع أن مبيعات زد فليب 5 وزد فولد 5 كانت دون التوقعات.

 وسيسمح ذلك الهدوء في مبيعات أجهزة سامسونغ بتجاوز هواوي سامسونج في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي لأول مرة، وفقًا لتقرير DCSS.

 وسيعتمد نجاح هواوي على نحو أساسي على هاتفيها Mate X5 و Pocket 2، لتجاوز مبيعات سامسونج خلال الآونة المقبلة، لكن يتوقع أن تحافظ سامسونج على صدارتها في المبيعات خلال عام 2024 عمومًا، خاصةً مع قدوم إصدارتها الجديدة خلال النصف الثاني من العام.

 ومن الجدير بالذكر أن سامسونغ حافظت على مكانتها في قائمة الشركات الأكثر تحقيقًا للمبيعات في سوق الأجهزة القابلة للطي منذ عام 2019 وحتى الآن متفوقة على كافة المنافسين.

( ait news)
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