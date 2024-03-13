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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" تطور تطبيقا جديدا يسمح للمستخدمين مشاركة الصور

Lebanon 24
13-03-2024 | 00:00
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تعمل منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك على تطوير تطبيق جديد من شأنه السماح للمستخدمين بمشاركة الصور.

 ومن المقرر أن تطرح المنصة تطبيقها المزعوم باسم TikTok Photos خلال وقتٍ قريب، وقد رُصدت الأكواد الخاصة به في الإصدار الأخير من تطبيق تيك توك الأساسي.

 وتصف الإشارات الخفية التطبيق الجديد بأنه سيساعد المستخدمين على “الوصول إلى أشخاص آخرين ذوي تفكير مماثل يستمتعون بمنشورات الصور”.

 وسيتيح أحد الخيارات في تطبيق تيك تيك الأساسي أيضًا للمستخدمين إمكانية مزامنة منشورات الصور بين الملفات الشخصية للمستخدمين في التطبيق الأساسي والتطبيق الجديد.

 وتشير الشفرات المصدرية المكتشفة إلى إطلاق التطبيق “قريبًا” دون الإفصاح عن موعد محدد.

 وتُعد منصة تيك توك أشهر المنصات على الإنترنت لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وهي في طريقها إلى منافسة تطبيقات مشاركة الصور أيضًا مثل إنستاغرام اعتمادًا على الشعبية الجارفة له في معظم دول العالم.

 وتُثار تلك الأخبار وسط مشكلات ضخمة قد تعصف بمستقبل المنصة الرائجة، إذ تبحث الولايات المتحدة إمكانية حظر التطبيق أو فرض بيعه عبر قانون جديد بات إقراره وشيكًا.

( نبض)

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