مزايا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في إصدار iOS 18

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تعمل شركة أبل على تطوير مجموعة من المزايا الجديدة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة على متن الإصدار القادم من نظام تشغيل هواتفها iOS 18 وإصدار macOS 15، وسط توقعات بالكشف عنها خلال فعاليات مؤتمر الشركة السنوي للمطورين WWDC 2024 في حزيران.وبحسب تسريبات نشرها موقع ماك رومرز، تعمل الشركة على تقديم تحديثات لمزايا موجودة بالفعل في أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، إلى جانب عدد من المزايا الجديدة التي ستصل لأول مرة مع إصدارات أنظمة تشغيلها المقبلة بنهاية هذا العام.وأشار التقرير إلى أن إحدى المزايا الجديدة ستكون ميزة Adaptive Voice Shortcuts، والتي ستسمح لمستخدمي أجهزة أبل إمكانية تحديد عبارة معينة لتفعيل أو تعطيل ميزة من مزايا سهولة الوصول Accessibility.وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة ستدعم التحكم في مختلف مزايا سهولة الوصول، مثل مزايا VoiceOver وVoice Control وZoom وغيرها.ومن المزايا الجديدة التي تعمل عليها أبل، بحسب التقرير، هي ميزة Categories داخل تطبيق Live Speech، والتي تسمح للمستخدم بإنشاء تبويبات بأسماء يختارها المستخدم، بحيث يتم الاحتفاظ داخل كل منها بعبارات يكتبها المستخدم ليتمكن من استخدامها في مواقف مختلفة.فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم فاقد النطق، أو من يعاني صعوبات في التحدث، إنشاء تبويب مخصص للعبارات التي يستخدمها عادة داخل المتاجر أو المطاعم، فبمجرد دخوله إلى تلك الأماكن، يتمكن من التفاعل بطريقة أكثر طبيعية عبر العبارات المخزنة لديه.كشفت التسريبات أيضاً عن عمل أبل على ميزة التحكم في حجم خطوط النصوص داخل مختلف التطبيقات على حواسيب ماك مع إصدار macOS 15 القادم، حيث سيصبح بإمكان المستخدم التحكم في حجم خط النصوص داخل تطبيقات معينة، بحيث يحظى بتجربة استخدام أكثر راحة.مع إصدار macOS Sonoma، يتمكن مستخدمو حواسيب ماك من التحكم في حجم الخطوط داخل عدد محدود من التطبيقات، مثل التقويم Calendar والبحث عن الملفات Finder وتطبيق البريد الإلكتروني Mail وتطبيق الرسائل Messages وتطبيق الملاحظات Notes.بينما التقرير الجديد يؤكد قدوم دعم تلك الميزة داخل تطبيقات جديدة، مثل تطبيق الكتب Books وتطبيق الأخبار News وتطبيق الأسهم Stocks وتطبيق الإرشادات والنصائح Tips وتطبيق الطقس Weather.كذلك أكدت بعض المصادر أن أبل تعمل على إتاحة تغيير حجم الخط في شريط القائمة Menu Bar في إصدار macOS القادم، لكن لا تأكيدات بشأن وصولها بشكل رسمي.الشركة الأميركية، بحسب التقرير، تعمل على عدد كبير من المزايا الجديدة الأخرى الخاصة بتسهيل الوصول، مثل تقديم مزايا تعتمد تقنية تتبع حركة العين التي تتم معالجتها محليا على أجهزة أبل الذكية.كما أورد مارك جورمان، المحرر التقني ببلومبرغ، خلال نشرته الأسبوعية PowerOn توقعات بشأن قدوم مزايا مطورة بصحبة iOS 18 ستجعل سماعات آيربودز تكون مدعومة بوضع مخصص بتعزيز القدرات السمعية لضعاف السمع.وتعمل شركة "أبل" على تطوير الجيل القادم من سماعات "إيربودز" عبر تزويدها بمزايا جديدة مثل قياس درجة حرارة الجسم، كما قررت تغيير مخرج الشحن إلى "USB-C".يُذكر أن أبل لها تاريخ طويل مع مزايا تعزيز السمع لدى مستخدمي آيفون، ففي 2018 قدمت ميزة Live Listen مع iOS 12، والتي تعتمد على استخدام ميكروفون هاتف آيفون لالتقاط الأصوات من محيط المستخدم وتقوية موجاتها الصوتية وبثها لسماعات آيربودز.كذلك قدمت في 2021 ميزة Conversation Boost والتي تستخدم ميكروفون آيفون لالتقاط الموجات الصوتية القادمة من أمام المستخدم، خلال ارتدائه سماعات آيربودز برو، بحيث يصل لأذنيه صوت المتحدث إليه بشكل واضح، وتسير المحادثة بشكل سلس وطبيعي.