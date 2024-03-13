21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خشية من العقوبات. شركتان عملاقتان توقفان بيع معدات صناعة الرقائق
Lebanon 24
13-03-2024
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت "سامسونغ"و"إس كيه هاينكس" بيع معدات صناعة الرقائق المستعملة خشيةً من مخالفة قيود التصدير الأميركية المفروضة على الصين والعقوبات الغربية على روسيا.
وتخزن الشركتان الكوريتان الجنوبيتان الآلات المستعملة في المستودعات بدلاً من عرضها في السوق الثانوية.
Advertisement
وقال شخص مقرب من إحدى شركات صناعة الرقائق: "نحن قلقون من أن تقع المعدات في أيدي خاطئة، مما قد يسبب مشكلات في علاقتنا مع الحكومة الأميركية".
وبدأ مصنّعو الرقائق بتخزين الآلات القديمة في عام 2022، بعد أن فرضت واشنطن قيوداً على التصدير في محاولة لإبطاء جهود الصين للحصول على أشباه موصلات عالية الأداء ومعدات صناعة الرقائق المتقدمة.
وقال أحد تجار الأدوات المستعملة في كوريا الجنوبية: "كان بعض المشترين الصينيين يبيعون الأدوات لروسيا، لذا فإن صانعي الرقائق خائفون من رد فعل عنيف من الجانب الأميركي بشأن ذلك أيضاً".
وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها في أوروبا وآسيا لتشديد القيود، في أعقاب ظهور شريحة متقدمة لأول مرة من شركة "هواوي" الصينية لصناعة الهواتف المحمولة والشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات، على الرغم من إدراج الشركتين في القائمة السوداء التجارية الأميركية.(الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
Lebanon 24
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
14:29 | 2024-03-12
12/03/2024 02:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
13:15 | 2024-03-12
12/03/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
12:58 | 2024-03-12
12/03/2024 12:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع كبير في صفوف المواطنين.. سماع دويّ انفجار قويّ في الجنوب وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
هلع كبير في صفوف المواطنين.. سماع دويّ انفجار قويّ في الجنوب وهذا ما تبيّن
17:05 | 2024-03-12
12/03/2024 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف.. غارة إسرائيلية على سيّارة عند مدخل صور الجنوبي (فيديو)
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف.. غارة إسرائيلية على سيّارة عند مدخل صور الجنوبي (فيديو)
05:03 | 2024-03-13
13/03/2024 05:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:39 | 2024-03-13
بعد جولات ماراثونية.. سنّ قانون أوروبي شامل يتعلق بالذكاء الإصطناعي
05:51 | 2024-03-13
بعد محاولة حظر تيك توك في أميركا.. هكذا علّقت الصين
05:16 | 2024-03-13
"شاومي" الصينية تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية
03:00 | 2024-03-13
مزايا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في إصدار iOS 18
01:32 | 2024-03-13
"ميتا كويست".. اكتشاف أسلوب جديد لاختراق نظارات VR
00:00 | 2024-03-13
"تيك توك" تطور تطبيقا جديدا يسمح للمستخدمين مشاركة الصور
فيديو
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
13/03/2024 15:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
13/03/2024 15:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
13/03/2024 15:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24