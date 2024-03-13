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تكنولوجيا وعلوم

بعد جولات ماراثونية.. سنّ قانون أوروبي شامل يتعلق بالذكاء الإصطناعي

Lebanon 24
13-03-2024 | 08:39
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يقوم الاتحاد الأوروبي بسن حواجز الحماية الأكثر شمولاً في عالم الذكاء الاصطناعي سريع التطور، بعد أن أقر برلمان الكتلة قانون الذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء.

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة المخاوف بشأن التحيز والخصوصية والمخاطر الأخرى الناجمة عن التكنولوجيا سريعة التطور. ومن شأن التشريع أن يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المشاعر في أماكن العمل والمدارس، فضلاً عن الحد من كيفية استخدامه في المواقف عالية المخاطر مثل فرز طلبات العمل. كما أنه سيضع القيود الأولى على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي استحوذت على اهتمام العالم العام الماضي بفضل شعبية "تشات جي بي تي" (ChatGPT).
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ومع ذلك، أثار مشروع القانون مخاوف في الأشهر الثلاثة التي تلت توصل المسؤولين إلى اتفاق مؤقت بعد جلسة مفاوضات ماراثونية استمرت أكثر من 35 ساعة، حيث تراجعت الحكومتان الفرنسية والألمانية ضد بعض الأفكار الأكثر صرامة لتنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحجة أن القواعد ستضر بالشركات الأوروبية الناشئة مثل شركة "ميسترال" للذكاء الاصطناعي الفرنسية، وشركة "ألف ألفا" الألمانية
كما أثارت الشركات الأميركية والأوروبية مخاوف من أن القانون سيحد من القدرة التنافسية للكتلة.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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