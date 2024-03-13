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تكنولوجيا وعلوم
تطبيق جديد قد يطيح بـ"يوتيوب"
Lebanon 24
13-03-2024
|
10:52
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تطرح شركة بث الموسيقى السويدية سبوتيفاي خدمة مشاهدة مقاطع فيديو موسيقية كاملة في إصدار تجريبي محدود لفئة المشتركين المتميزين، لتغامر بالدخول إلى ميدان يسيطر عليه يوتيوب منذ ما يقرب من عقدين.
وقالت الشركة إنها ستطلق، الأربعاء، خدمة مقاطع الفيديو الموسيقية في مرحلة تجريبية لفئة المشتركين المتميزين في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد والبرازيل وكولومبيا والفلبين وإندونيسيا وكينيا، وذلك في إطار محاولتها تنمية قاعدة مستخدميها.
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وبينما تهدف إلى الوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2030، تواجه خطة سبوتيفاي الجديدة منافسة من أبل ميوزك ومنصة يوتيوب التابعة لشركة غوغل والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية مجانا.
وقالت الشركة إن الإطلاق التجريبي سيتضمن "مجموعة محدودة من مقاطع الفيديو الموسيقية، منها الأغاني الناجحة لفنانين عالميين مثل إد شيران.. أو موسيقى محبوبة محليا مثل ألونا".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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