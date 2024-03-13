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تكنولوجيا وعلوم

ابل تسجل براءة إختراع جديدة للتفاعل مع الأجهزة الذكية في المنزل

Lebanon 24
13-03-2024 | 13:10
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سجلت شركة ابل براءة إختراع لجهاز محمول جديد في مكتب براءات الإختراع في الولايات المتحدة (USPTO) والذي يدعم التفاعل مع الأجهزة الذكية في المنزل.

 ولقد سجلت براءة الإختراع بعنوان “The Palm of Your Hand”، حيث تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيدعم المستخدم في التحكم في الأجهزة الذكية بالمنزل كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز سيكون ملحق لتطبيقات AR/VR.

وتوضح ملفات براءة الإختراع أن الجهاز يدعم الإتصال الخلوي، وأيضاً دعم التحكم بالأوامر الصوتية لتجربة سلسة للتفاعل مع الأجهزة الذكية في المنزل.

 أيضاً يأتي الجهاز بشاشة مدمجة للإخراج المرئي تدعم اللمس لعملية الإدخال، كما يضم الجهاز ميكروفونات مدمجة لإستقبال الأوامر الصوتية، مع مكبر صوتي لإخراج الصوت.

 كما تؤكد ملفات براءة الإختراع على إمكانية تتبع موقع الجهاز، والتوسع بإمكانيات الجهاز ليدعم تغطية عدد أكبر من الأجهزة المحيطة.

 وتشير التوقعات إلى أن الجهاز سيدعم تطبيقات أخرى مثل العمل كمكبر صوتي، أو الإستجابة للأوامر الصوتية لإدارة الأجهزة الذكية في المنزل أو دفع الإجابة بالمعلومات المطلوبة.

 أيضاً من المقرر أن يكون لهذا الجهاز القدرة على تشغيل تطبيقات مختلفة مثل الطقس، وخدمات بث الموسيقى، أو منصات الدفع، كما يمكن إستخدام الجهاز للتحكم عن بعد في الأجهزة الذكية.

 كما سيتاح إستخدام الجهاز لبث تقنية الواقع المعزز أو الوقع الإفتراضي، أو قد يكون ملحق لأجهزة الواقع الإفتراضي والواقع المعزز.

( نبض)
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