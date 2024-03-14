شاومي تطلق هاتفها الذكي Poco X6 Neo

أطلقت العلامة التجارية Poco التابعة لشركة شاومي هاتفها الذكي الجديد Poco X6 Neo الذي يأتي بخيار لوني ذهبي غير مستخدم سابقًا إلا في هاتف Redmi Note 13R Pro.

ويشترك الهاتفان في أكثر من مجرد اللون، إذ إن العتاد متطابق كليًا بين الهاتفين، كما أنه يتطابق مع الهاتف المخصص للصين Redmi Note 13، وهو هاتف مختلف عن الهاتف العالمي Redmi Note 13 المسمى أيضًا Redmi Note 13 5G.

ويعد Poco X6 Neo النموذج الثالث في التشكيلة بعد Poco X6 وPoco X6 Pro. وبغض النظر عن التشكيلة المربكة، فإن أول هاتف Neo في عائلة Poco يأتي مزودًا بمجموعة شرائح Dimensity 6080 التي تدعم تقنية 5G.

وزودت شاومي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا ومستوى سطوع قدره 1000 شمعة في المتر المربع مع زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5.

ويأتي هاتف شاومي الجديد بواجهة المستخدم MIUI 14 المعتمدة على نظام أندرويد 13 القديم، مع أن هاتف Poco X6 Pro يأتي مع واجهة المستخدم HyperOS المعتمدة على أندرويد 14. ويضمن تلقي تحديثين لنظام أندرويد وأربع سنوات من تصحيحات الأمان.

وتدعم البطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير الشحن بقوة قدرها 33 واط، ويوجد مكبر صوت واحد فقط في الجهة السفلية، ولا تعمل سماعة الأذن بصفتها مكبر صوت ثاني.

وحصل الجهاز على تصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء، ويتميز بتصميم إطار مسطح، ويبلغ سمكه مقدار 7.69 ملم ويزن مقدار 175 غرامًا.

ويستخدم الجهاز مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجهة الجانبية. كما يأتي مزودًا بمنفذ صوتي ومكبر IR، مع أنه يفتقر إلى فتحة بطاقة MicroSD.

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( نبض)